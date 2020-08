Boniek: “Commisso prendi Piatek, è una garanzia. Milik può fare le fortune di ogni squadra”

In Italia ha giocato per Juventus e Roma. Adesso Zbigniew Boniek è il presidente della Federcalcio polacca. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, Boniek ha parlato del connazionale Krzysztof Piatek, centravanti che potrebbe approdare alla Fiorentina nel corso del prossimo mercato: “E’ un grosso attaccante. Ha avuto un momento di difficoltà, è vero, ma niente di diverso rispetto a quanto succede in quai tutte le situazioni sportive. Piatek resta un centravanti molto valido di quelli capaci di garantire sempre un buon bottino di gol”.

Tra gli osservati speciali della Fiorentina c’è anche Arkadiusz Milik, oggi al Napoli e corteggiato anche dalla Juventus: “Con la fiducia dell’allenatore, Milik può fare le fortune di ogni squadra. E’ un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo. Si chiacchiera da troppo tempo del suo futuro: di certo le sue qualità tecniche non hanno bisogno di sponsor”.