Boniek: “La Juventus con i calciatori che ha non può giocare solo in contropiede contro la Fiorentina”

L’ex attaccante della Juventus, ora vicepresidente della Uefa, Zbigniew Boniek, su Radio Anch’io Sport ha fatto la propria analisi del match tra la Fiorentina e i bianconeri di sabato scorso.

“La Juventus gioca in modo strano – ha detto Boniek – perché non comanda mai il gioco. Sfrutta solo i suoi uomini e le qualità dei singoli, ma deve cambiare il modo di gestire la gara. Non può giocare così, solo in contropiede, con la Fiorentina con il parco calciatori che ha“.