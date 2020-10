Boniek: “Milik deve iniziare a giocare altrimenti addio Europei”. E la Fiorentina rientra in gioco per il prossimo mercato

Nel corso dell’ultimo mercato, l’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, ha rifiutato di prendere in considerazione ogni proposta di mercato che gli è arrivata, compresa quella della Fiorentina. Il risultato? Adesso si ritrova relegato in tribuna dalla società azzurra ed è fuori dai giochi.

Questo fatto rischia anche di fargli perdere la maglia della nazionale polacca e la possibilità di partecipare ai prossimi Campionati Europei. “Almeno da gennaio, deve iniziare a giocare e a ritornare in campo – ha detto a Radio Rai l’ex calciatore di Juventus e Roma, nonché attuale presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek – perché altrimenti diventa difficile per lui andare all’Europeo”.

Poi ha aggiunto: “Spero che possa trovare col Napoli un accordo intelligente. Arek deve ricordarsi che negli ultimi anni il Napoli gli è stato vicino durante gli infortuni”. In sostanza da parte di Boniek arriva un neanche tanto velato consiglio a riconsiderare le offerte che gli sono arrivate. E la Fiorentina, in questo caso, potrebbe rientrare in gioco in occasione del prossimo mercato invernale.