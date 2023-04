Boniek: “Non glorifichiamo la Fiorentina e non ne facciamo un mostro insuperabile. Anche in Italia ci sono squadre più in forma di quella viola”

L’ex calciatore della Juventus e della Roma, attualmente vicepresidente dell’Uefa, Zbigniew Boniek, in vista dell’impegno del Lech Poznan contro la Fiorentina in Conference League ha detto: “Quella viola è una squadra pericolosa. Ha giocatori fisicamente forti e tecnicamente bravi, che hanno esperienza. Tuttavia, credo che Lech abbia sicuramente le sue possibilità. Tranquilli, anche in Italia ci sono squadre più in forma della Fiorentina. Non la glorificherei questa squadra. Non facciamo della “Viola” un mostro insuperabile”.

Poi ha aggiunto: “In questa edizione della Conference League, il Lech ha mostrato maturità, saggezza e, soprattutto, qualità. Se tutto funziona può giocare alla pari contro molti. Con la Fiorentina non è certo favorito, ma non significa che gli italiani debbano vincere per forza”.