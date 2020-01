Bonifazi: La Fiorentina va all’attacco. La richiesta milionaria di Cairo

Il difensore del Torino, Kevin Bonifazi, è un giocatore che ha molto mercato. Ma è la Fiorentina ad essersi mossa in maniera più concreta rispetto alle altre realtà. Secondo Tuttosport il giocatore verrebbe volentieri a Firenze, in una squadra che punta a rilanciarsi in grande stile, facendo un mercato importante. Il presidente granata Cairo chiede per lui più di dieci milioni, anzi, con esattezza, più di undici milioni perché questa è la cifra che ha dovuto versare alla Spal la scorsa estate per la ‘ricompra’ dopo che i ferraresi lo avevano virtualmente riscattato a dieci.