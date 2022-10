Bonolis: “La Fiorentina gioca bene, ma manca il gol e deve fare punti. Mi piace tanto Amrabat. Sabato sarà una partita accanita, l’Inter…”

Il conduttore televisivo e grande tifoso dell’Inter Paolo Bonolis è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando del prossimo impegno dei nerazzurri, contro la Fiorentina: “Mi auguro che l’Inter continui il percorso intrapreso, dopo il pareggio a Barcellona. Mi auguro che vada bene, ma sarà una partita abbastanza accanita. La Fiorentina ha estremo bisogno di fare punti. Messa in vendita dell’Inter? Territori troppo complessi da affrontare, ma Zhang è stato piuttosto bloccato e il lockdown ci ha messo il carico da 11”.

Sulla Champions League: “L’Inter ha fatto un mezzo miracolo. Adesso ha il colpo in canna per passare un girone tostissimo, contro Bayern e Barcellona. C’è chi ha fatto meglio di noi ed è il Napoli, uno spettacolo di allegria e spensieratezza”.

Sull’impegno al Franchi: “Ho paura per sabato, tutte le partite fanno paura, alla fine della fiera. In realtà, credo che la Fiorentina sia una squadra che gioca. Non dimentichiamo che a Lecce mancava Amrabat, giocatore fondamentale e un ottimo recuperatore di palloni: a me piace tanto. La squadra deve risolvere il problema dei gol, tutto qua. Conference League? Speriamo in un buon percorso, ma anche lì, non è che passi perché sei la Fiorentina: te la devi giocare.