Boom di vendite per le nuove maglie della Fiorentina. La precisazione sull’omaggio ad Astori

Parere positivo per le nuove maglie della Fiorentina, che ha reintrodotto il giglio alabardato utilizzato per cinque stagioni negli anni Ottanta sotto la gestione della famiglia Pontello. Secondo quanto riportato da La Nazione, dopo ventiquattro ore dal lancio delle divise si parla di più di mille prodotti venduti: si tratta del 200% in più rispetto ad un anno fa. I punti vendita della Fiorentina avevano addirittura esaurito le scorte di magazzino già alle 11.

La società ha fatto chiarezza anche per quanto concerne l’omaggio a Davide Astori, che sarà inserito all’interno della nuova maglia in alternativa alla fascia con le iniziali del capitano.