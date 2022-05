Borghi: “A San Siro ho rivisto una Fiorentina viva. Nelle ultime tre partite mi aspetto una reazione”

Su YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Contro Salernitana e Udinese sono arrivate delle sconfitte pesanti, ma a San Siro ho visto una Viola viva. Il calendario è difficile, ma sono sicuro che nelle ultime tre partite rivedremo la Fiorentina di sempre. La Roma è totalmente concentrata sulla Conference League, per cui stasera mi aspetto delle sorprese”.

E poi ha aggiunto: “Bisogna premiare il lavoro di Mourinho. La squadra finalmente ha capito come seguirlo, per cui anche se ha la testa alla Conference la Roma sarà avversario ostico per la Fiorentina. Quanto alla Lazio, ha il dovere di qualificarsi alle coppe europee. Una stagione senza coppe sarebbe fallimentare per i biancocelesti”.