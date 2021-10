Borghi: “Che lo si voglia o no, Vlahovic è il presente della Fiorentina. Dopo Venezia ho sentito troppe critiche”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato della Fiorentina: “Non sono sorpreso dalla vittoria dei viola, piuttosto dalla prestazione del Cagliari. I sardi hanno un progetto serio, dei giocatori importanti, e invece è sempre laggiù in classifica. Quanto alla Fiorentina, il suo potenziale l’ha dichiarato e l’ha fatto vedere anche ieri. Non aspettiamoci che vinca tutte le partite, ho sentito qualche critica di troppo dopo Venezia, ma è una sconfitta che ci sta e che serve per crescere”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Ieri vederlo lasciare il rigore a Biraghi e poi segnare quella punizione, con la conseguente esultanza emozionata, credo sia stato uno scenario importante. Poi in futuro andrà dove andrà, ma Vlahovic ad ora è il presente della Fiorentina. Una squadra che può rimanere a ridosso della zona Europa e, perché no, anche andarci”.