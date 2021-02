Borghi: “Fiorentina-Sampdoria decisa dagli errori di Dragowski. Per una volta il portiere viola non è stato irreprensibile”

Il telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato la partita tra Fiorentina e Sampdoria sul proprio canale YouTube: “Vittoria eloquente quella della Sampdoria, in una partita in cui la Fiorentina ha avuto le occasioni per non perderla. Ci sono state parate di Audero, occasioni, il colpo di testa di Milenkovic, l’incursione di Bonaventura, il tiro di Biraghi respinto sulla linea da Colley“.

E poi ha aggiunto: “La partita è stata segnata anche dagli errori, soprattutto del portiere della Fiorentina che sia sul gol di Keita che su quello di Quagliarella poteva fare di più. Insomma ho visto un Dragowski che, è giusto da dire, una volta tanto non è stato irreprensibile”.