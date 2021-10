Borghi: “Il futuro di Amrabat sarà in un’altra realtà. Vlahovic? Capisco poco la situazione che si è creata”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Venezia: “E’ stata una sconfitta amare per la Viola, perché comunque ha provato a fare il proprio gioco. Non bisogna dimenticare che i sudamericani non erano al meglio, e parliamo di giocatori importanti come Nico Gonzalez e Torreira. Abbiamo poi visto un Amrabat che fa fatica nel ruolo di regista, ma lo sapevamo. Penso che il suo futuro sarà in un’altra realtà, perché in questa fa fatica”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha pagato lo scarso minutaggio che aveva Nico Gonzalez, uno che fa la differenza. Non è andato bene Odriozola, ammonito e sostituito da un Benassi a cui il ruolo di terzino destro si addice fino a un certo punto. Non hanno vissuto una buona serata neanche Callejon, impalpabile, e Bonaventura, sotto tono rispetto al solito. Quanto a Vlahovic, credo che la situazione che si è creata abbia fatto esplodere lo stesso club e francamente lo capisco poco. Alla fine il suo contratto scade nel 2023, per cui uscire con certe dichiarazioni così presto mi è parso un rischio. Sul lato tecnico, non penso che Vlahovic sia così condizionato: semplicemente lunedì sera non gli sono arrivati palloni giocabili”.