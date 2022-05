Borghi: “In pochi si aspettavano una stagione così da parte della Fiorentina. Comunque vada sarà la base per un nuovo ciclo”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha analizzato il momento della Fiorentina: “La vittoria con la Roma ha comportato una meritata rinascita per la squadra di Italiano, dopo le bruttissime figure con Salernitana e Udinese. Il rigore dato a Nico Gonzalez è discutibile, ma non mi voglio soffermare sull’arbitraggio. I viola sono andati ben oltre le aspettative in questa stagione, considerando anche la partenza di Vlahovic e alcuni infortuni di spessore come quelli di Castrovilli e Bonaventura“.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina merita di giocarsi l’Europa fino alla fine. Il calendario è complicato, ma bisogna solo applaudire i viola. In pochi si aspettavano una stagione così, che sarà la base per aprire un nuovo ciclo. Ben venga pensare al futuro, però a questo punto la Fiorentina deve provare fino all’ultimo a conquistare l’Europa”.