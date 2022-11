Borghi: “La Fiorentina finora ha deluso. Tornare in Europa sarà difficile, è un passo indietro nel progetto di crescita di Commisso”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina arrivati alla pausa del campionato: “I viola possono essere visti come una delusione rispetto alla scorsa stagione. La squadra di Italiano ha vissuto una crisi totale, dovuta alla sterilità di attaccanti e anche a un po’ di nervosismo e smarrimento generali. Lo stesso allenatore secondo me ha passato due o tre settimane di crisi, e sono stati persi dei punti pesanti”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina non è naufragata, in fondo ha passato il turno in Conference League e nelle ultime partite si è ripresa. Però credo che i troppi punti persi segnino un po’ la stagione dei viola, secondo me sarà molto complicato recuperare e tornare in Europa. In generale, quindi, direi un passo indietro rispetto al progetto di crescita di Commisso. Certo, vanno recuperati dei giocatori importanti come Sottil e Nico Gonzalez, ma ci sono anche delle note positive: Ikonè sta migliorando, Cabral e Jovic piano piano segnano. Manca però tantissimo Torreira, nonostante il buon rendimento di Amrabat“.