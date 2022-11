Borghi: “La Fiorentina sta ritrovando i singoli, come Martinez Quarta e Milenkovic. Per il Milan domenica non sarà facile”

Il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato della partita tra Sampdoria e Fiorentina: “I viola potevano chiuderla molto prima, gol come quello sbagliato da Ikonè sono ciò che manca alla squadra di Italiano. Che però si sta ritrovando anche nei singoli, penso a Martinez Quarta che finalmente sta facendo bene e a Milenkovic che ha segnato il secondo gol consecutivo. La Fiorentina si sta riaffacciando quantomeno alle zone centrali della classifica, ed è in salute. Per questo dico che il Milan non avrà vita facile all’ultima partita prima del Mondiale”.