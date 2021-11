Borghi: “Milenkovic è il simbolo del blackout della Fiorentina a Empoli. Per la prima volta ho visto Italiano veramente contrariato”

Su YouTube il giornalista e telecronista di Dazn Stefano Borghi ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro l’Empoli: “Mi ha colpito tantissimo la sconfitta dei viola per come è arrivata. Un suicidio collettivo negli ultimi dieci minuti, anche se bisogna sottolineare il cuore dell’Empoli. Gli Azzurri hanno rimontato perché la Fiorentina glielo ha permesso, ma anche per meriti suoi”.

E poi ha aggiunto: “Per la Fiorentina è un altro spreco di punti. Per la prima volta ho visto Italiano veramente contrariato dopo il match. Era arrivato il solito acuto di Vlahovic, mai nessuno come lui nella storia viola, pur in una gara in cui non è stato “pomposo” come suo solito. Il simbolo del blackout viola è Milenkovic, autore di una prestazione impeccabile fino allo svarione del gol finale. Domani contro la Sampdoria, comunque, i viola possono dare una dimostrazione di carattere”.