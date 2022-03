Borghi: “Non avevo mai visto Torreira così spavaldo negli inserimenti offensivi. E’ l’uomo giusto per sostenere la Fiorentina”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “I viola sono in piena corsa per l’Europa, la classifica dice questo. Non scordiamoci poi che si può andare in Europa League anche attraverso la Coppa Italia, sebbene ci sia da ribaltare l’1-0 dell’andata contro la Juve“.

E poi ha aggiunto: “Io nella Fiorentina continuo a vedere il marchio del lavoro di Italiano, che è stato straordinario a inizio stagione e ora sta un po’ ricaricando, com’è normale quando perdi uno come Vlahovic. L’ultimo esempio di giocatore che ha beneficiato del proprio allenatore è Torreira. Lui aveva già dimostrato qualcosa alla Sampdoria, mentre Arsenal e Atletico Madrid forse erano sfide troppo grandi. A Firenze invece si è dimostrato fin da subito l’uomo giusto per sostenere il centrocampo, reparto di cui è il padrone assoluto. Torreira non solo sostiene la squadra, ma è anche estremamente spavaldo negli inserimenti offensivi come raramente lo avevo visto”.