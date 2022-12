Borghi: “Sabiri merita una scommessa, Boga più adatto ad Italiano che a Gasperini. Una partenza di Cabral o Jovic mi stupirebbe”

Voce nota e giornalista con competenza di livello assoluto sul calcio internazionale e non solo, Stefano Borghi di Dazn a Lady Radio si è focalizzato su vari aspetti di casa Fiorentina. Si è espresso così Borghi: “Boga è funzionale alla Fiorentina, all’Atalanta non ha replicato quanto fatto a Sassuolo, ma la Dea è un mondo particolare. Non è facile calarsi nel gioco di Gasperini. Boga lo ritengo più adatto ad Italiano perché trova tecnicamente e tecnicamente i contesti giusti. Sabiri mi aveva impressionato anno scorso, determinante per la salvezza della Samp. Ha struttura fisica, può giocare da mezzala d’attacco trequarti, ruolo fondamentale per italiano. Ha grande tecnica, tira bene i piazzati. La Samp è in una situazione complicata ma è elemento su cui farei una scommessa”.

Poi ha aggiunto sull’attacco viola: “Si parlava dell’incapacità della Fiorentina di andare in gol senza considerare l’assenza di Nico Gonzalez e Sottil, due capitali offensivi importantissimi per l’attacco. Il loro recupero è essenziale e farà crescere molto la squadra. Cabral e Jovic? Il problema centravanti c’è stato. Cabral investimento importante e qualche segnale l’ha dato nelle ultime gare. Jovic è da riattivare, fisicamente e mentalmente, deve fare uno scatto sul piano della maturità e della continuità ma il suo talento è sotto gli occhi di tutto. Non mi aspetto bocciature, si può ragionare su quale sia il 9 ideale per Italiano ma credo si debba puntare ancora su di loro in questa stagione. Sarei sorpreso da una partenza di uno dei due nel prossimo mercato”.