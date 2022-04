Borghi: “Torreira è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Fiorentina in Champions? Se vince il recupero…”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato del momento della Fiorentina: “Dovessero vincere il recupero con l’Udinese, i viola andrebbero a meno quattro dalla Juve con lo scontro diretto in casa da giocare. La Champions sarebbe qualcosa di molto grande, ma d’altronde lo è stata anche la stagione della Fiorentina. Ebbi ottime sensazioni già alla prima giornata contro la Roma, e i mesi successivi mi hanno dato ragione”.

E poi ha aggiunto: “Quello di Italiano è un miracolo concreto, con lui sono cresciuti tutti. Da ultimo Cabral, che col Venezia ha sbagliato un gol importante ma si sta integrando. Peccato per l’infortunio di Castrovilli, che si stava ritrovando dopo un periodo buio. La figura più imponente del momento resta comunque Torreira, un innesto fondamentale per la Fiorentina in un ruolo troppo importante. L’uruguaiano è uno dei migliori centrocampisti del campionato, un pezzo essenziale della grande anima viola”.