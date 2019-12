Borgomanero: “Commisso ha detto due cose sbagliate e la luna di miele con Firenze non durerà a lungo. Fiorentini poco tolleranti, la squadra è l’unico collante della città”

L’imprenditore bolognese, Paolo Borgomanero, è rimasto nel CdA della Fiorentina per 17 anni. Fino a quando Diego Della Valle non ha venduto la società a Rocco Commisso: “La luna di miele resiste, ma a Firenze non durerà a lungo – dice Borgomanero sull’imprenditore italoamericano a La Repubblica – Ha detto due cose sbagliate, secondo me: che i soldi non sono un problema e che vuol vincere subito”.

Poi ha aggiunto: “I fiorentini sono poco tolleranti, sicuramente molto meno dei bolognesi. Amano la squadra in modo viscerale, a Bologna c’è più distacco. Ma Firenze ormai da anni è una città a gambe aperte, tutta in mano ai turisti, gli stranieri sono dappertutto, i cartelli anche in inglese, la Fiorentina è rimasto l’unico collante della città, per questo la tifano tutti, anche le donne”.