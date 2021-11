Borja Mayoral vuole solo la Fiorentina, ma ci sono dei problemi con il Real Madrid per la formula

Dopo aver segnato diciassette gol alla prima stagione alla Roma, l’arrivo di José Mourinho ha escluso Borja Mayoral dalle gerarchie dell’attacco giallorosso. Con gli acquisti di Abraham e Shomurodov, lo spazio per l’attaccante spagnolo si è ridotto quasi a zero e a gennaio il suo addio dalla Capitale è praticamente certo.

In Italia lo segue la Fiorentina, in Inghilterra il Crystal Palace: secondo La Nazione, la preferenza del giocatore sarebbe nettamente per il club di Rocco Commisso. A Firenze, infatti ritroverebbe Alvaro Odriozola, connazionale ed ex compagno di squadra al Real Madrid.

Spuntano, però, anche i primi problemi: i Blancos pretenderebbero la cessione a titolo definitivo (niente prestito) per una cifra attorno ai quindici milioni di euro. I rapporti tra i due club sono buoni e presto potrebbero sedersi ad un tavolo per parlare anche di Dusan Vlahovic e dello stesso Odriozola, oltre che di Borja Mayoral.