Borja Valero: “Abbiamo una rosa compensata tra giovani ed esperti. Commisso ad ogni allenamento ci dimostra tutto il suo entusiasmo”

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: “A questo punto gli obiettivi personali miei sono quelli della squadra. Non voglio mettere davanti i miei obiettivi, voglio dare il meglio di me per aiutare la squadra. Credo che abbiamo una rosa molto compensata con calciatori giovani e altri di esperienza. Ribery? Al di là degli anni, lui rimane un fuoriclasse e lo ha dimostrato sia al Bayern che in Nazionale francese. Proverò a imparare il più possibile da lui. Commisso? Ha un grandissimo entusiasmo e ogni volta che è presente agli allenamenti ci fa capire tutta la sua voglia. La mia partita in viola? Sicuramente la rimonta contro la Juventus 4-2, un momento di gioia immenso”,

