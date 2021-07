Secondo quanto riportato da Sky Sport, quello che inizialmente era uno scherzo, ora potrebbe trasformarsi in realtà. Borja Valero ha preso in considerazione l’idea di tesserarsi col Centro Storico Lebowski, inizialmente solo come scherzo. Ma ora ci starebbe pensando.

Il giocatore avrebbe piacere a dare una mano al Lebowski e il club grigionero, che si è trovato nel mezzo di questo ciclone social senza esserne l’artefice, ora sogna di poter accogliere l’ex professionista.