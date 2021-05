Borja Valero: “Astori? Chi ha valori importanti, resterà per sempre. La Lega poteva essere più comprensiva sulla fascia da capitano”

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha parlato così a margine dell’inaugurazione del murale in memoria di Davide Astori: “Il calcio prima o poi finisce e rimangono le persone. Chi ha valori importanti resterà per sempre e Davide lo ha dimostrato durante tutta la sua vita. Era un trascinatore, un giocatore di carattere e lo dimostrava sempre. Futuro? Oggi non è giornata per parlare di calcio, ma solo per ricordare Davide. Fascia da capitano? Sarebbe un bellissimo gesto da parte della Fiorentina onorare Astori sulla maglia. Credo che la Lega potesse essere anche un po’ più comprensiva, non faceva male a nessuno perché era solo un ricordo di Astori. Un aggettivo per descrivere Davide? Uomo”.