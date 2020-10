Borja Valero: “Davanti alla Fiorentina non ho avuto dubbi, il mio legame con Firenze e i viola è speciale. Non ho perso la voglia di giocarmi il posto e lo dimostrerò”

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, intervistato dal Corriere Fiorentino ha parlato della trattativa che lo ha portato nuovamente a vestire la maglia viola: “Quando ho saputo che non avrei rinnovato il contratto sono arrivate offerte anche pluriennali, ma il mio legame con questa città e questo club è speciale. Davanti alla Fiorentina non ho avuto dubbi. Con i cinque cambi tutti serviranno. Io non ho perso la voglia di giocarmi il posto, lo dimostrerò ogni giorno”.

0 0 vote Article Rating