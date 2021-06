Borja Valero: “È arrivato il momento di smettere, voi fiorentini siete stati la mia vittoria più grande. Grazie di cuore, ci vediamo in città”

Con una foto postata su Instagram il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio. Queste le sue parole a descrizione della foto che lo ritrae in maglia viola:

“ È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l’onore di giocare @realmadrid @rcdmallorcaoficial @wba @villarrealcf @inter @acffiorentina. Grazie anche ai tanti allenatori e compagni, senza di voi noi ce l’avrei fatta. A mia moglie @rorodriguez84 e miei figli Álvaro e Lucía, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille di cuore . Ci vediamo in città”.