Borja Valero e un ritorno in viola? “Ancora non so se sarà rinnovato il mio contratto. Voglio finire bene questa stagione”

Si era vociferato negli ultimi giorni anche di un possibile ritorno di Borja Valero in viola. Per il momento, come ha spiegato a Sky Sport, lo spagnolo non ha trovato l’accordo con i nerazzurri per un possibile rinnovo: “Mi trovo molto bene, è un bel momento della mia vita e della carriera. Penso di poter dare sempre il mio contributo e sono contento. Rimanere l’anno prossimo all’Inter? Vedremo, ora devo finire questa stagione e voglio farlo nel migliore dei modi e poi ne parleremo”.

