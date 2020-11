Borja Valero fa 250 presenze in Serie A. Ma quante cose sono cambiate da quella prima volta in maglia viola

250 presenze in Serie A. Un traguardo importante per Borja Valero, raggiunto proprio ieri contro il Benevento. Dalla Fiorentina alla Fiorentina, come a chiudere un ciclo. La maglia viola è quella che lo ha fatto conoscere nel nostro campionato, e anche quella che lo ha riaccolto dopo la parentesi all’Inter.

Ma quante cose sono cambiate da quell’estate del 2012, quando Borja Valero arrivò quasi da sconosciuto alla corte di Vincenzo Montella. Poi l’innamoramento e il legame sempre più stretto con Firenze, che di lui non si è mai dimenticata. Ora che è tornato, la situazione non potrebbe essere più diversa e ammetterlo fa male. Piange il cuore vedere Borja in campo con la maglia viola senza più il 20 sulle spalle e quei compagni fenomenali intorno.

Non più rapido e performante come una volta, certo, ma anche in quei pochi minuti giocati ieri ha dimostrato di poter ancora rappresentare una luce in mezzo a tanta oscurità. 250 presenze sono tante, ed è normale che con il tempo le cose cambino. Ma tra la prima e l’ultima di questa lunga serie, purtroppo, sembra di essere in un altro mondo.