Borja Valero: “I tifosi meritano una salvezza sicura e che arrivi il prima possibile. Stiamo cercando un equilibrio”

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero parla così a Sky Sport prima della gara contro il Torino: “Cerchiamo l’equilibrio, altrimenti non saremmo dove siamo in classifica. Vincere in trasferta sarebbe il modo perfetto per ritrovarlo. La realtà è che dobbiamo salvarci,la classifica non mente. Bisogna mettersi il lavoro per ottenere la salvezza il prima possibile. I tifosi si meritano questo”.

