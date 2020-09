Borja Valero: “La Fiorentina ha una bella rosa. A centrocampo c’è concorrenza. Ho scelto il sei perchè…

Conferenza stampa di presentazione per Borja Valero. Il nuovo (vecchio) giocatore viola ha analizzato la situazione a centrocampo: “C’è tanta concorrenza. Sentiranno tutti la pressione e daranno il meglio tutti anche in allenamento. La Fiorentina ha una bella rosa, se c’è da migliorare serve il lavoro della direzione sportiva. Devo capirli anche meglio perché il lavoro si fa giorno per giorno”.

Su Commisso: “Oggi è venuto al Centro Sportivo, ancora non ho avuto il piacere di parlarci. Ci siamo allenati ma avremo il tempo di parlare”.

Sulla rete realizzata contro la Fiorentina: “E’ stata una bella emozione, perchè fare gol alla tua ex squadra non è facile. Pensavo che poteva essere l’ultima al Franchi, non sapevo di poter tornare. Ho scelto il sei perché il 20 era del capitano, abbiamo deciso di prendere il 6 che portava uno dei miei giocatori preferiti e il giorno di nascita di mio figlio”.

Sulla possibilità di fare il regista: “Quando sono lì vado per dare tutto. Giocare lì mi può dare soddisfazioni personali. Il mister sceglierà”.