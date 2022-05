Borja Valero: “La Fiorentina si è guadagnata la possibilità di giocarsela per l’Europa e devono crederci fino in fondo. Mi sarebbe piaciuto giocare con Italiano, ci sono similitudini con la mia prima squadra a Firenze”

E’ stata una serata speciale quella di ieri per Borja Valero. L’ex centrocampista della Fiorentina, prima del match con la Roma, è sceso sul terreno di gioco per salutare quello che, per molti anni, è stato il suo stadio. “Un giorno molto speciale per me” così lo ha definito lo spagnolo.

Intanto Borja ha già intrapreso una seconda carriera da commentatore: “Non è semplice farlo quando di mezzo c’è la Fiorentina – ha raccontato al media ufficiale viola – e quando mi tocca sono in tensione e spero in un risultato positivo dei viola. Ma è vero che la squadra sta facendo una grande stagione e questo semplifica il mio lavoro. Non riesco ad essere proprio imparziale perché il cuore è il cuore (ride ndr)”.

Una Fiorentina in corsa per l’Europa: “Devono giocarsela fino in fondo – prosegue – si sono guadagnati l’occasione per un posto europeo e devono crederci. Anche noi il primo anno avevamo poche certezze in partenza e poi abbiamo costruito qualcosa di bello, con un buon gioco, quindi vedo delle similitudini. Sousa invece era molto fissato col pressare altissimi, i primi sei mesi suoi, l’abbiamo fatto alla perfezione”.

Infine: “Mi sarebbe piaciuto provare ad essere un giocatore con il mister Italiano, perché mette in campo un gioco che mi piace e che mi si addice. E poi sarebbe stato bello essere ancora giocare un’ultima partita con la maglia viola addosso e il pubblico davanti”.