Borja Valero: “La società dovrà fare un bel lavoro per gestire i tre impegni. Servono delle alternative”

Nel corso dell’intervista realizzata a margine dell’evento organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato anche di un possibile futuro nella dirigenza viola.

“Non ho parlato con la società, oggi non voglio fare nient’altro di quello che già faccio: giocare un altro po’ con il Lebowski e fare il commentatore. Alla stagione della Viola non posso non dare un voto positivo: lottare per l’Europa è quello che meritava Firenze e Italiano ci è riuscito dopo un’annata, come quella precedente, molto complicata”.

Continua così Borja Valero: “Anche se per la Juventus contava poco, è sempre una partita molto speciale. La squadra l’ha affrontata nel migliore dei modi, battere i bianconeri è sempre bello. Cosa serve per confermarsi nella prossima stagione? Adesso la società dovrà fare un bel lavoro per avere una rosa che possa gestirsi nel modo migliore durante tutto l’anno. Giocare tre competizioni è difficile e servono delle alternative, poi servirà riconfermare tutto quello visto quest’anno e se possibile confermarlo.