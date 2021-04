Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero non sarà in panchina nella gara di oggi contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il giocatore ha infatti accusato un problema nella seduta di rifinitura nella giornata di ieri, e il tecnico Beppe Iachini insieme al suo staff ha preferito tenerlo a riposo per la partita di questo pomeriggio mandandolo in tribuna. Si riducono così i cambi possibili a gara in corso per i viola.