Borja Valero: “Non è un caso che la Fiorentina sia tornata a difendere meglio con il rientro di Milenkovic. Su Bonaventura dico che…”

L’ex centrocampista della Fiorentina ed oggi commentatore televisivo Borja Valero, a Dazn, ha parlato di alcuni argomenti di attualità viola: “Bonaventura è molto importante per la Fiorentina. È un calciatore che fa la differenza, in campo e nello spogliatoio. Lo conosco personalmente e so che a Firenze si trova molto bene. Dovranno trovare l’accordo per il rinnovo. Milenkovic? È un calciatore molto importante. Nel mio ultimo anno in viola, quando stavamo soffrendo, segnò gol molto importanti. Il fatto che lui sia tornato in squadra e la Fiorentina sia tornata a difendere meglio, non è un caso”.