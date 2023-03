Borja Valero: “Non giocare al Franchi non incide sulla volontà di un giocatore di andare alla Fiorentina. Italiano ha cambiato la squadra con Amrabat e Mandragora, Sottil è forte e…”

A Radio Bruno Borja Valero ha parlato a lungo di Fiorentina analizzando gli aspetti più caldi di casa viola. L’ex centrocampista della Fiorentina si è espresso così: “Sicuramente penalizza un po’ la squadra non giocare al Franchi. Il supporto della gente a Firenze è importantissimo. La cosa più importante sarà trovare uno stadio adeguato per facilitare l’arrivo dei tifosi di casa. Mix tra distanza non lunghissima ed uno stadio grande, perchè i tifosi viola anche se c’è da spostarsi accorreranno in tanti”.

“Nella decisione di un giocatore di andare alla Fiorentina non credo sia una cosa che incida…Turnover? Io credo che si possa giocare ogni tre giorni. Alla squadra le rotazioni fanno bene così tutti si allenano al 100% sapendo di aver possibilità di giocare. Italiano ha cambiato la Fiorentina scegliendo di puntare su due mediani fisici, di peso. Gli esterni, gli attaccanti e il trequartista, ma anche i terzini, sanno che possono spingersi in avanti consapevoli di avere le spalle coperte. Questo rende più liberi i giocatori in campo e si vede, hanno preso fiducia e sono tornati a giocare come lo scorso anno. Anche Duncan può giocare nei due al posto di Mandragora o Amrabat“.

E ancora: “Cabral? Il momento è positivo per tutti e la squadra ora sta trovando la giusta confidenza. Il gioco già in precedenza funzionava, il fatto che ora gli attaccanti segnano fa la differenza. Sottil quando ha trovato continuità è stato tra i migliori della Fiorentina. Salta l’uomo, è giovane, dovrebbe gestire meglio l’ultima scelta. Dopo aver superato gli avversari deve far meglio ma crescerà, perchè è giovane e forte. Commisso è un presidente che anche nei momenti più difficili difende i giocatori. E’ sempre molto positivo”.

“Lech Poznań? Sarà una bellissima partita per i tifosi della Fiorentina, lo stadio è stato rifatto per gli Europei ed è molto diverso. Segnò doppietta Ilicic che a me ha sempre fatto impazzire come giocatore, di grandissimo spessore. Tra Inter e Fiorentina sarà una bella partita. La squadra viola ha sempre messo in difficoltà quella nerazzurra. L’Inter gioca molto bene in contropiede, non le dispiace essere messa sotto sul piano del gioco. Con Lautaro Martinez soprattutto fa male negli spazi”.