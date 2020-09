Borja Valero: “Otto anni fa cominciavo a Firenze una nuova vita. Oggi torno con la certezza di essere a Casa”

Un ritorno romantico, lo abbiamo sempre definito così quello di Borja Valero alla Fiorentina. Un sentimento forte e reciproco, che non si è spezzato quando le strade si sono separate. E a testimoniarlo c’è anche lo stesso centrocampista, che su Instagram ha postato una foto con lo sguardo verso Ponte Vecchio, accompagnata da queste parole: “Otto anni fa arrivai con i dubbi di chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese. Oggi torno con la consapevolezza e l’assoluta certezza di essere a Casa”.

