Borja Valero: “Posso fare il regista, la Fiorentina è stata l’unica opzione fin da subito. Quando ho detto a mio figlio che tornavamo a Firenze ha cominciato a saltare da tutte le parti”

Giorno di presentazione alla Fiorentina per Borja Valero. Lo spagnolo ha parlato anche del passato in maglia viola: “Nel primo arrivo a Firenze ci fu una rivoluzione, però anche le squadre importanti non erano al massimo livello e ci approfittammo di quello. Avremmo sicuramente giocato la Champions se ci fosse stata la qualificazione con il quarto posto. Giocare le competizioni è importante per i giocatori”.

E ancora: “Ho giocato come regista a due, qui si gioca con un regista solo. E’ un ruolo che posso fare perfettamente. Deciderà il mister”.

Sul figlio Alvaro, grande tifoso viola: “Quando gliel’ho detto, ha cominciato a saltare da tutte le parti. Ha tutti gli amici qua”.

E sulle richieste: “Mi hanno chiamato da tantissimi posti, tutti mi offrivano più anni e soldi. Ma al cuore non si comanda. E’ sempre stata l’unica opzione la Fiorentina“.

E su Chiesa: “Federico quando sono andato via ero un bambino. Ha fatto grandi partite nel momento più difficile passato alla Fiorentina. Ci dette una grandissima mano. E’ cresciuto tanto, sta prendendo spessore importante. E’ unico allenarsi accanto a Ribery”.