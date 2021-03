Borja Valero si prepara a lasciare di nuovo Firenze al termine della stagione: su di lui due club spagnoli

Toccata e fuga per Borja Valero? Probabilmente si. D’altronde il contratto che lega il centrocampista alla Fiorentina scadrà già al termine di questa stagione, fattore che già faceva presagire a un ritorno non duraturo da parte sua.

Dopo nove anni di Serie A tra Fiorentina e Inter, dunque, Borja Valero potrebbe tornare in patria. Per la precisione, come riporta il sito andaluso Gol Digital, sono due i club che si sono interessati a lui. Uno è il Cadice, attualmente tredicesimo in Liga, e l’altro è il Maiorca che sta comandando la Segunda Divisiòn e vede all’orizzonte il ritorno nella massima serie.

Vedremo dunque quale sarà il futuro di Borja Valero che comunque vada, e questo lo sappiamo bene, a Firenze lascerà per sempre il cuore.