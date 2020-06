Borja Valero, Sousa e Macia, tutti insieme sotto uno stesso tetto

Borja Valero, Paulo Sousa ed Eduardo Macia. I tre hanno fatto parte della storia piuttosto recente della Fiorentina. Tecnicamente non sono mai stati assieme all’interno della società viola, perché il dirigente, che aveva scelto Sousa come successore di Montella, se n’era andato un paio di mesi prima dell’arrivo del portoghese in città.

Adesso però potrebbero davvero ritrovarsi tutti sotto uno stesso tetto chiamato Bordeaux. Il club transalpino, secondo France Football, ha l’intenzione di prendere il centrocampista che è in scadenza di contratto con l’Inter. Il tutto per la gioia dell’allenatore che ha sempre apprezzato l’ex viola per le sue doti in campo. Operazione possibile: Macia si è messo all’opera.