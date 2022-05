Borja Valero: “Torreira è stato il giocatore più importante della Fiorentina, sarebbe bello rivederlo in viola”

Presente al convegno ‘Il calcio tra storia, narrazione e formazione‘ organizzato dall’Università degli Studi di Firenze in Piazza San Marco, l’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero si è soffermato su diversi argomenti.

“Torreira? Non saremmo fiorentini se non facessimo polemica subito. Secondo me è stato il giocatore più importante della Fiorentina di questa stagione: quando mancava, si sentiva subito la sua assenza. Ha un altro ritmo, un altro passo e gestisce la palla molto bene: sarebbe bello rivederlo in viola, ma ci saranno tante cose di cui parlare ed è la società che dovrà farlo”.

Continua così Borja Valero: “Mi ha fatto piacere salutare i tifosi, per me è stato come chiudere un cerchio perché smettere in quel modo non è stato il massimo: è stata una notte indimenticabile”.