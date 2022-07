Boto: “Dodô? Con buona pace della Fiorentina, questo è solo un ripiego per lui. In futuro giocherà in un top club”

L’ex capo scout dello Shakhtar Donetsk, Josè Boto, ritorna alla carica e sul passaggio di Dodô in viola e dichiara a Sportanalytic.com: “Con buona pace della Fiorentina, questo è solo un ripiego per lui”.

Poi aggiunge: “Il potenziale di Dodô gli permetterà di giocare in un top club in futuro”.

Insomma, il terzino non è ancora arrivato e c’è già chi lo vede in partenza. Parole sicuramente non carine e in parte inopportune, quelle di Boto, che fanno il paio con quelle rilasciate un paio di giorni or sono.