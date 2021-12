Bragagna: “Fiorentina? Ho un bel ricordo dell’ultimo scudetto, era un calcio diverso”

Franco Bragagna, commentatore dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo di quest’estate, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’assegnazione del premio come narratore dello sport “Le Velo” a Scarperia ricordando l’ultimo scudetto viola.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina dell’ultimo scudetto? La ricordo bene, pur non essendo mai stato un tifoso di club se non delle Italiane in coppa, anche se a dire il vero vorrei vederci giocare più italiani. Mi ricordo con piacere queste squadre: Fiorentina, Cagliari, Verona. Insomma, quelle che vincevano pur non essendo abituate a farlo, in opposione a quelle che erano solite vincere, le “big“: questo mi riempiva di soddisfazione. Ricordate Superchi, Maraschi, quei giocatori lì? Un bel ricordo di un calcio diverso. Un bel ricordo di un tempo, di un calcio diverso, di un’altra epoca, nonostante oggi sia bello che siano stati introdotti alcuni modi di giocare a altre regole. Ho un ricordo personale di Firenze: mia sorella faceva le prove multiple a Sorgane (al centro di atletica, ndr) e vinse per due anni di fila il titolo allieva”.