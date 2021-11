Brambati: “Vlahovic ha un accordo con la Juve? Non mi risulta. E sul paragone con Ibra…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di sabato tra Fiorentina e Milan. Ecco le sue parole: “Se Vlahovic può arrivare al livello di Ibra? Nel serbo vedo moltissima qualità: vedremo in che squadra finirà. Ci sono episodi fortunati nei cambiamento di maglia: se vai in una squadra che vince, ne trai dei benefici, e Ibra ha sempre giocato in squadre fortissime”.

Prosegue sul futuro del Serbo: “Se Vlahovic ha già un accordo con la Juventus? No, non c’è un accordo, non mi risulta: un mio amico che ha il mandato per la sua vendita mi ha riferito che non c’è un accordo con nessuno”.