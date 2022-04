Brambati: “Vorrei ricordare che a un certo punto si era parlato anche di Fiorentina in chiave quarto posto, ma con squadre alla portata…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio del momento dalla Fiorentina, dopo lo 0-4 in casa contro l’Udinese. Queste le sue parole sulla partita del Franchi:

“Sono sorpreso perché hanno detto che Italiano è bravo, ma per fare il salto di qualità serve qualcosa di più. Bisognerebbe essere dentro il gruppo per capire cosa è successo, però vorrei ricordare che si era parlato anche di Fiorentina in chiave quarto posto a un certo punto. Una squadra capace di insidiare la Juventus. E’ vero che l’ambiente è caldo, ma ha perso con squadre alla portata”.