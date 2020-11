Proc. Cutrone: “La Fiorentina potrebbe ritrattare le cifre con il Wolverhampton. Non sarà buttato al vento un simile investimento”

Il procuratore di Patrick Cutrone Giovanni Branchini è intervenuto a Radio Bruno, parlando anche di quella che potrebbe essere la trattativa tra Fiorentina e Wolverhampton per il suo assistito. L’attaccante viola è arrivato in prestito dal club inglese, ha il contratto con la società gigliata in scadenza a giugno 2021 e il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Queste le parole di Branchini:

“Sento parlare a casaccio del contratto di Patrick e del suo riscatto, la gente parla senza sapere. La Fiorentina potrebbe ritrattare quelle che sono le cifre per l’acquisto a titolo definitivo di Cutrone visto che stiamo parlando di una trattativa avvenuta prima della pandemia da Coronavirus che ha avuto un grosso impatto anche sull’economia delle squadre di calcio. Il giocatore è stato fortemente voluto, seppur da un altro allenatore, a Firenze. Non credo che la Fiorentina butterà al vento un investimento del genere. Le scelte fatte fino ad ora dall’allenatore sono di ordine tecnico e non legate al contratto o a formule”.