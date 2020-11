Braz: “Il Flamengo eserciterà il diritto di acquisto per Pedro, resterà con noi per altri cinque anni”. Stabilite le eventuali modalità di pagamento alla Fiorentina

Il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, ha rilasciato un’intervista al programma Arena SBT e si è detto sicuro che il club di Rio acquisterà il centravanti, di proprietà della Fiorentina, Pedro Guilherme Abreu dos Santos.

“Il Flamengo è interessato a Pedro – ha detto Braz – ci stiamo già muovendo in quella direzione. Sono assolutamente certo che troveremo un modo per esercitare questo diritto di acquisto che abbiamo fino al 31 dicembre. Dobbiamo essere calmi, perché i grandi acquisti del Flamengo sono stati tutti così, c’è voluto tempo per metterli a segno. Faremo tutto il possibile per avere questo giocatore per altri quattro o cinque anni con noi”.

Per acquistare Pedro, il Flamengo dovrà pagare 14 milioni di euro alla Fiorentina (oltre a quelli già versati per il prestito). Il pagamento è già definito in sei rate. Il primo importo dovrà essere versato alla fine del primo trimestre del 2021. Successivamente ogni sei mesi ci sarà un versamento di 2,35 milioni di euro.