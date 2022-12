Brekalo e Boga vs Sabiri e Pereyra, ma la Fiorentina ha più bisogno di un’ala o di una ‘mezza’?

I nomi usciti in queste settimane che precedono l’apertura ufficiale del mercato, in casa Fiorentina, si sono concentrati su due ruoli. Ala e mezzala (anche se la seconda è più avanzata). Sabiri e Pereyra sono stati i più gettonati, seguiti a ruota da Brekalo e Boga. Cos’hanno in comune questi quattro? Niente, ma vediamo chi sarebbe più adatto per la rosa di Italiano.

Cominciamo dal basso, ossia da due giocatori che sì andrebbero a ricoprire il ruolo di trequartista, ma possono giocare anche come interni di centrocampo. Il nazionale marocchino della Sampdoria è un profilo che stuzzica non poco Pradè e Barone, visto anche il suo modesto cartellino. La funzionalità nello schema di Italiano, però, ci sfugge, soprattutto considerando che dietro alla punta esistono già due – valide – alternative: Bonaventura e Barak.

Discorso leggermente diverso, ma non troppo, per El Tucu dell’Udinese, calciatore frizzantino, sul mercato perché rifiuta il rinnovo. Le sue doti tecniche e la sua vasta conoscenza del campionato italiano lo rendono interessante per qualsiasi formazione della penisola, ma anche in questo caso a Firenze si troverebbe davanti giocatori abbastanza simili. Oltre ai due trequartisti sopracitati, ci mettiamo anche Gaetano Castrovilli.

Se ci spostiamo sulla fascia, invece, le cose cambiano. Non tanto per un rendimento deludente degli esterni titolari (anzi, Kouamé e Ikoné sono andati ben oltre le più rosee aspettative) quanto per i lungodegenti Gonzalez e Sottil. La loro assenza nel corso della prima parte di stagione si è fatta sentire eccome e Italiano non può portare avanti tre competizioni con i soli due africani. Ecco che allora Boga e Brekalo farebbero al caso viola.

Il primo è oggetto del desiderio da più tempo, da quando a Reggio Emilia aveva dimostrato tutto il suo potenziale in dribbling e corsa ad alta velocità. Il secondo, dopo appena qualche mese, già rimpiange l’Italia e quel campionato che lo aveva visto segnare con costanza. Boga è quindi più rapido, ma alla stregua di Ikoné; Brekalo, invece, gioca vicino alla porta, che trova con più facilità. Chi serve di più alla Fiorentina? Per quanto le serpentine dell’ivoriano facciano gola, l’ex Toro si sposerebbe meglio con le necessità di Italiano e il suo stesso ingaggio risulterebbe meno complicato grazie alla formula del prestito.