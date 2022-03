Brividi per Odriozola. Accertamenti per lo spagnolo

Il difensore della Fiorentina, Alvaro Odriozola, è dovuto uscire dal campo alla fine del primo tempo nel match contro la Juventus.

Vedere uscire questo giocatore che sta disputando una stagione ottima, ha fatto venire i brividi ai tifosi viola. Lo spagnolo ha lamentato un fastidio al ginocchio che, stando alle parole dette da Italiano, “non dovrebbe essere grave”.

Sarà questa una giornata di accertamenti per Odriozola per capire se dovrà fermarsi o meno, anche perché la squadra scenderà in campo col Verona nel fine settimana.