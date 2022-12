Brouard: “Altro che amichevole, avete visto come ha esultato la Fiorentina e che duelli ci sono stati”

L’allenatore del Bastia, Regis Brouard, dopo la gara contro la Fiorentina ha espresso il proprio commento sul match perso dalla sua squadra per 2-1: “L’obiettivo di questa partita era aumentare l’intensità in tutto gli aspetti. Nelle trasmissioni, nelle transizioni, nei recuperi, e mettere molta più densità nei duelli… Perché la Fiorentina ci ha offerto la possibilità di fare duelli!”.

Poi ha aggiunto: “Questa gara farà alzare il nostro livello di aggressività, il nostro livello di competizione. Abbiamo visto che la Fiorentina non è venuta qui per fare un’amichevole. Hanno segnato ed erano molto felici di farlo. Entrambe le squadre volevano vincere, c’è stato impegno. È stata una bella partita per entrambe le formazioni”.