Brovarone: “Adesso non si può tenere Cabral in panchina, c’è il rischio di bruciarlo del tutto”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del prossimo mercato viola. Queste le sue parole:

“A me personalmente Pinamonti piace tantissimo. Se dovesse arrivare, cederei Cabral. Ma ormai si è puntato sul brasiliano, dunque bisogna valorizzarlo il più possibile, affidandomi a lui almeno per i primi mesi. Se lo tenessimo in panchina, sarebbe da considerare bruciato. Secondo me Cabral si è pian piano avvicinato alla linea di gioco di Italiano, per questo c’è da insistere”.