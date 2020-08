Brovarone: “Assurdo pensare di cedere Vlahovic, dategli fiducia e farà diciotto gol. Chiesa? Sta aspettando Inter e Juventus”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Questo giocatore per me è una bomba, non esiste pensare di cederlo. Se metti Vlahovic sul mercato, ti trovi 10 top club pronti a prenderlo. E noi lo mettiamo in dubbio? Si sta rischiando di rovinare questo ragazzo, che ha bisogno di essere caricato a mille, non può stare qui in seconda fila. Bisogna dargli la maglia numero 9 e sono sicuro che lui farebbe subito 15-18 gol. Chiesa? E’ palese che se ne voglia andare e il suo atteggiamento non ha fatto bene allo spogliatoio. So che qualche tempo fa non ha voluto incontrare il Manchester United, che lo voleva, perchè probabilmente aspetta Inter o Juventus“.

0 0 vote Article Rating